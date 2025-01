Zubeldía relaciona dois campeões da Copinha para jogo do São Paulo

Lucas Ferreira e Matheus Alves serão opções do treinador para o duelo contra a Portuguesa, pela quinta rodada do Paulistão

O técnico Luis Zubeldía integrou os garotos Lucas Ferreira e Matheus Alves, do elenco campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior , na lista de relacionados para o próximo compromisso da equipe. O Tricolor encara a Portuguesa nesta quarta (29/01), no Mercado Livre Arena Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

Campeões da Copinha no último sábado (25), o atacante e o meia estão com o restante do elenco profissional no CT da Barra Funda. Entretanto, não há a confirmação se ficarão no grupo em definitivo. A tendência é que como o São Paulo pode ter atletas preservados contra a Lusa, os garotos devem ser opções no banco de reserva.