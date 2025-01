Vasco tem melhor início de Carioca desde 2022

O Vasco tem um início de ano com o pé direito até o momento. E as campanhas recentes do Campeonato Carioca explicam a boa fase atual do Gigante da Colina. Afinal, 2025 é o melhor início de competição (contemplando as cinco primeiras rodadas) desde 2022 para o Cruz-Maltino.

O começo não foi tão animador, é verdade, com três empates seguidos, sendo dois em pleno São Januário. O time utilizado nas partidas em questão, porém, era alternativo, incluindo o técnico Ramon Lima, que há pouco tempo comandava a equipe sub-17 do Vasco. Foram nos empates com Nova Iguaçu (1 a 1), Bangu (0 a 0) e Boavista (1 a 1).