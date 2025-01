Stuttgart x PSG: onde assistir, escalações e arbitragem

Na nova fase de liga da Champions, 24 equipes passam de fase: os oito primeiros avançam direto para às oitavas de final e o restante disputa uma repescagem para as vagas restantes. Logo, o duelo se torna decisivo para as pretensões de ambas as equipes.

Como chega o Stuttgart

O Stuttgart não tem a vaga garantida nos play-offs da Champions. O clube alemão, no entanto, venceu as duas últimas partidas da competição continental e está vivo na disputa. Com 10 pontos, após sete rodadas, a equipe ocupa a 24ª colocação e é a última da zona de classificação.

Para piorar a situação, o time da casa coleciona desfalques para a rodada derradeira. O técnico Sebastian Hoeneß não poderá contar com sete atletas de seu elenco: Diehl (tendão), Nartey (joelho), Raimund (coxa), Rouault (suspenso), Touré (pé), Woltemade (inelegível) e Zagadou (joelho) são as baixas certas.

Como chega o PSG

Por outro lado, o PSG mantém seu sucesso no cenário nacional com uma invencibilidade de dois meses, principalmente na grande vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na penúltima rodada. Apesar da boa fase, o clube parisiense enfrenta desafios na Champions League, ocupando a 22ª posição com 10 pontos após sete jogos. A atual colocação da equipe, no entanto, não garantem a classificação para a fase de mata-mata.