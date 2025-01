Sem espaço no profissional, Lorran treina com a base do Flamengo

Meia-atacante vai ser opção na Libertadores sub-20 em meio à indefinição sobre seu futuro no clube; Negociação com CSKA esfriou

Fora dos planos do técnico Filipe Luís, o meia-atacante Lorran passou a treinar com a base do Flamengo. O jogador de 18 anos ficará como opção do técnico Cleber dos Santos para a disputa da Libertadores Sub-20. Além disso, o Rubro-Negro não chegou a acordo com o CSKA Moscou para uma possível transferência do atleta. Assim, a negociação deu uma “esfriada”.

O Flamengo não respondeu a proposta do CSKA. O clube russo ofereceu 8 milhões de euros (R$ 50 milhões) por 80% dos direitos econômicos e aguarda uma posição oficial para saber o que fazer. O principal entrave é a forma de pagamento. Com a divergência entre as partes, a negociação esfriou. No entanto, de acordo com “O Globo”, os russos encerraram as negociações pelo jovem.