São Paulo encaminha empréstimo de Moreira para o Porto e corta lateral de jogo

O acordo entre os clubes estabelece que Moreira ficará por empréstimo até dezembro de 2025, mas uma cláusula de compra no contrato pode mudar o panorama caso o jogador agrade aos Dragões e ganhe, portanto, valorização na Europa.

O São Paulo se aproxima de concluir mais uma transação com o Porto. Depois de acertar a venda de William Gomes por 10 milhões de euros (R$ 61,4 milhões) , o clube brasileiro encaminhou a saída de Moreira, mais uma atleta revelado na base de Cotia. O lateral deve seguir viagem para Portugal ainda nesta semana a fim de realizar exames médicos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O nome do jogador, em razão da negociação, saiu da relação do técnico Luis Zubeldía para o duelo desta quarta-feira (29), diante da Portuguesa, no Pacaembu. Desse modo, Patryck deve assumir sua vaga na equipe.