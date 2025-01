São Bernardo x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santos visita o São Bernardo nesta quarta-feira (29/01), às 18h30, no estádio 1° de maio, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe vai tentar reencontrar o caminho das vitórias e se recuperar após três jogos sem vitória. Já o Bernô é o líder do Grupo D, com nove pontos e três triunfos em quatro partidas e tenta manter o embalo no Estadual.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV, Nosso Futebol+, UOL Play e Zapping Sports.