Santos prepara proposta para Arthur, a pedido de Neymar

O Santos já prepara uma proposta ao volante Arthur, da Juventus (Itália). O jogador tem contrato com os italianos até junho de 2026, mas não atua desde maio e vinha sofrendo com lesões. Na Juve há cinco anos, chegou a ser emprestado ao Liverpool (Inglaterra) e Fiorentina (Itália), porém não rendeu. A informação inicial é do “Diário do Peixe”.

A ideia do Santos é uma contratação por empréstimo. No entanto, o estafe do jogador ainda não recebeu contato formal da equipe da Baixada, mas enxerga com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. O Peixe tem otimismo, e a expectativa é que as conversas evoluam nos próximos dias. A negociação é um pedido do craque Neymar Jr, que está retornando ao clube.