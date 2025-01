Santos encaminha contratação de Deivid Washington, do Chelsea

Jovem centroavante, que estava no clube inglês desde 2023, retorna ao Peixe por empréstimo e terá Neymar como companheiro de equipe / Crédito: Jogada 10

Depois de Neymar, o Santos ecaminhou a contratação por empréstimo do atacante Deivid Washington junto ao Chelsea (Inglaterra). Em reunião nesta terça-feira (28), os representantes do jogador conseguiram a liberação no clube inglês. O Peixe, assim, venceu a concorrência de outros europeus. O empréstimo do atleta deve ser de seis meses. Faltam detalhes bucrocráticos. A informação inicial é do “Diário do Peixe”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Aos 19 anos e sem espaço no elenco principal do Chelsea, o atacante chegaria ao Peixe para recuperar o alto nível. Ele foi vendido por R$ 79 milhões em 2023. A princípio, a prioridade do clube inglês era um negócio para a Europa enquanto Deivid já afirmava que a prioridade era o retorno ao Alvinegro. No entanto, a vontade do garoto pesou.