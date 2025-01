Racing acerta últimos detalhes para anunciar ‘Riquelme do Acesso’

Jogador de apenas 23 anos chega com responsabilidade de substituir Quintero / Crédito: Jogada 10

Para qualquer jogador, a mera comparação com um nome do calibre de Juan Román Riquelme é digna de muito orgulho. E o mei0-campista argentino Adrián Fernández, reforço iminente do Racing, vive isso desde que seu futebol despontou no San Telmo, clube da segunda divisão do país.

Em razão do estilo mais cadenciado e de muita habilidade no controle de bola, com dribles curtos, as comparações pipocaram ao ponto de um novo apelido o identificar com mais frequência: Riquelme do Acesso.