Quinteros deve promover estreia de Cuéllar em time alternativo do Grêmio

O Grêmio encerrou a sua preparação para o seu duelo diante do Monsoon pela terceira roda do Campeonato Gaúcho, nesta quarta-feira (29). O técnico Gustavo Quinteros planeja promover a estreia de Cuéllar, principal contratação da primeira janela de transferências. Mesmo assim, a base do time deve ser com jogadores alternativos e preservar suas principais peças do elenco.

Deste modo, o lateral-direito João Pedro deve ganhar um descanso e o recém-chegado João Lucas provavelmente vai ganhar sua primeira chance como titular. A expectativa é a de que Gustavo Martins e Natã Felipe formem a dupla de zaga. A princípio, o primeiro terá sequência depois de ausência de Rodrigo Ely, que ainda se recupera de uma pancada no pé direito. Já, o segundo ganhará uma oportunidade, pois há grandes possibilidades de Jemerson ser um dos poupados.