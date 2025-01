PSV x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (29), PSV e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, em partida válida pela 8ª e última rodada da principal competição de clubes do planeta. Os Reds já estão confirmados nas oitavas de final, enquanto os donos da casa querem confirmar a classificação nos playoffs do mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).