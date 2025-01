Presidente do Flamengo se manifesta sobre imbróglio do estádio

Local conta com questões de logísticas, que dificultam uma aceleração dos trâmites para a construção do estádio do Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, falou a respeito do imbróglio envolvendo a construção do estádio. No local, onde será a nova arena, existe uma estação de gás que ocupa uma parte do terreno. Segundo o mandatário, a Agenersa, que regula o serviço municipal, disse que a responsabilidade para a retirada das tubulações é da prefeitura do Rio. “Gás, sim (a Prefeitura vai pagar). Entre outras coisas. Levantamento profundo sobre o processo de descontaminação do terreno e de custos de fundações em função disto”, disse Bap antes de complementar.

Além disso, o Flamengo adiou a assinatura do acordo final para a compra do terreno na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro. Isto porque o clube faz novo estudo de viabilidade para construção do estádio.

“Estamos desenvolvendo os estudos de viabilidade econômica que não foram feitos. Havia apenas estimativas. Entre outras coisas o orçamento de todas as obrigações assumidas pelo clube no entorno do estádio”, finalizou ao “O Globo”. O imbróglio do estádio do Flamengo Desde o ano passado, a Naturgy acionou a Agenersa sobre a estrutura de gás existente no local. A Naturgy, responsável pelo fornecimento de gás encanado, informou à agência reguladora do setor que o terreno abriga uma grande estrutura de distribuição que atende 400 mil residências no Rio.