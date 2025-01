Presidente do Athletico mostra dedo do meio para torcedores na Ligga Arena

Na tabela do Paranaense, o Athletico ocupa a sexta colocação, com nove pontos, dois atrás do líder Operário-PR, que tem um jogo a menos. No estadual, os oito melhores colocados avançam para as quartas de final. Ou seja, no momento, o Furacão está se classificando para a próxima fase.

Restando cinco rodadas, o Athletico-PR volta a campo no próximo domingo (2), contra o Andraus, fora de casa, pela sétima rodada do Paranaense.

