Portuguesa x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor tenta manter embalo de vitórias no Campeonato Paulista, contra uma desesperada Lusa que precisa somar pontos / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encara a Portuguesa nesta quarta-feira (29/01), às 21h35, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor Paulista está invicto na competição com um empate e duas vitórias, liderando a sua chave. Em contrapartida, a Lusa ainda não venceu na competição, com dois empates e duas derrotas e busca se reabilitar rápido para ainda sonhar com coisas grandes no Estadual. Onde assistir A partida terá transmissão da Record, Cazé TV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

A Portuguesa ainda não conseguiu vencer no Campeonato Paulista de 2025, somando dois empates e duas derrotas, após quatro rodadas. Aliás, na tabela, o clube é o último colocado do Grupo B e está com apenas dois pontos. Assim precisa desesperadamente a somar pontos para evitar o rebaixamento e sonhar com o mata-mata. E para a partida o técnico Cauan de Almeida terá dois retornos importantes. Afinal, o zagueiro Alex e o atacante Maceió, que cumpriram suspensão contra o Mirassol, devem voltar contra o São Paulo e serem titulares. Desta forma, Maurício e Rildo voltam ao banco de reservas.