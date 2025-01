Paulo Fonseca será o novo técnico do Lyon

O português Paulo Fonseca chegou a um acordo verbal para assumir o cargo de técnico do Lyon, deixado por Pierre Sage, demitido na última segunda-feira (27). De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, ele é esperado na França nas próximas horas para assinar contrato e ser anunciado oficialmente.

Segundo a publicação, o treinador português, de 51 anos, deve assinar contrato até junho de 2027 e levará com ele quatro auxiliares: Paulo Ferreira e António Ferreira (preparadores de goleiros), Paulo Mourão (preparador físico) e Tiago Leal (analista de desempenho).