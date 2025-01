Palmeiras tenta contratação de Wanderson, do Inter, mas conversas não avançam

Verdão tentou perdoar dívida que o Colorado tem pela compra de Bruno Tabata, mas clube gaúcho queria quantia financeira / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras tentou a contratação do atacante Wanderson, do Internacional. O Verdão busca mais um ponta esquerda e viu o jogador do Colorado como uma boa opção para compor o elenco de Abel Ferreira. Contudo, apesar do interesse e de ter aberto conversas, a transferência não deve acontecer.

A ideia do Palmeiras era perdoar uma dívida que o Internacional ainda tem com o Verdão pela aquisição do meia-atacante Bruno Tabata. Para quitar este débito, o Alviverde estaria disposto a esquecer o valor que ainda tem direito a receber pela contratação de Wanderson. Contudo, o Colorado sinalizou que gostaria de receber uma compensação, além do perdão da dívida.