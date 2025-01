Palmeiras tem grande retrospecto contra o RB Bragantino, em seus domínios

O Palmeiras encara o RB Bragantino nesta terça-feira (28/01), às 19h30, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Verdão tenta se recuperar na competição após perder a primeira no torneio, para o Novorizontino. Para retomar a confiança, o Alviverde aposta no bom retrospecto que tem contra o Massa Bruta, em seus domínios.

Afinal, neste século, o Palmeiras perdeu apenas uma vez para o RB Bragantino, jogando diante de seus torcedores. O revés aconteceu no Brasileirão de 2021, quando o Massa Bruta venceu por 4 a 2 no Allianz Parque. Ytalo, Cuello e Artur duas vezes marcaram para o time de Bragança, enquanto Dudu e Veiga descontaram para o Verdão.

Neste século, já são 16 confrontos, com 12 vitórias do Palmeiras, três empates e apenas um triunfo já mencionado do RB Bragantino. Aliás, no histórico geral, a supremacia alviverde é ainda maior. Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 29 vezes com mando do Verdão, que por sua vez venceu 21 partidas destes embates, com seis empates e duas vitórias do Massa Bruta.

Como chegam Palmeiras e RB Bragantino para o confronto

Agora, as duas equipes se enfrentam no Allianz Parque em busca de recuperação. O Verdão tenta se reerguer na competição após a derrota para o Novorizontino, no último sábado, na Arena Barueri. O time não sabia o que era perder na fase de grupos do Paulistão desde 2021. Com o tropeço, o Palmeiras estacionou nos sete pontos e perdeu a liderança do Grupo D para o São Bernardo, que tem nove.

Por outro lado, o RB Bragantino começou a temporada com mais derrotas do que vitórias. Em quatro jogos disputados no Paulista, tem uma vitória e três derrotas. No último fim de semana, perdeu por 3 a 0 para o Água Santa, fora de casa.