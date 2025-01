Palmeiras empata sem gols com o Bragantino e chega ao segundo jogo sem vitória no Paulista

O Palmeiras não conseguiu a reabilitação no Campeonato Paulista. Depois da derrota no último final de semana, o Verdão ficou apenas no empate sem gols contra o Bragantino, na noite desta terça-feira (28), no Allianz Parque, em duelo válido pela quinta rodada do estadual.

Com o resultado, o Verdão permanece na segunda colocação do Grupo D, com oito pontos, e pode terminar a rodada fora da zona de classificação, caso a Ponte Preta vença o Corinthians. Já o Massa Bruta, que teve a presença de Klopp no Allianz, é o terceiro do Grupo B, com quatro pontos.