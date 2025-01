Novorizontino x Velo Clube, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Novorizontino e Velo Clube se encaram na noite desta terça-feira, 28/1, no Jorde Ismael de Biasi, pelo Paulistão. O time da casa tem cinco pontos, no Grupo C e luta para se manter na zona de classificação. O Velo,com três pontos, está na lanterna do Grupo D. Ambos vieram de resultados gigantes. O Novorizontino, fora de casa, venceu o Palmeiras por 2 a 1. Já o Velo,em seus domínios, bateu o Santos, também por 2 a 1. Este duelo terá a cobertura da Voz do esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva a partir das 20h (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael.