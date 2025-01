Novo reforço do São Paulo disputou 14 partidas nos últimos dois anos

Cédric Soares vai assinar um contrato de três meses com o Tricolor e passará por testes, podendo ter uma vida mais longa no Morumbis

O São Paulo está prestes a anunciar a contratação do lateral-direito Cédric Soares. Ele estava sem clube e não entra em campo desde março de 2024. Ele vai assinar um contrato de três meses e passar por um período de avaliação sob a supervisão da comissão técnica de Luis Zubeldía para saber se terá vida mais longa no Morumbis.

Contudo, o que mais preocupa o São Paulo neste momento é o pouco tempo de jogo do atleta nos últimos anos. Afinal, Cédric entrou em campo pela última vez em março de 2024, seu último ano como jogador do Arsenal. O português disputou três jogos no ano passado, todos válidos pelo Campeonato Inglês, nenhum como titular.