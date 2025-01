Neymar reage a publicação de Richarlison com camisa do Santos

Atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira postou uma foto antiga com a camisa do Peixe para comemorar retorno do craque

Neymar e Richarlison interagiram nas redes sociais por conta do retorno do craque ao Santos. O atacante do Tottenham e da Seleção Brasileira postou uma foto com a camisa do Peixe comemorando a volta do jogador ao clube paulista.E quem reagiu foi o próprio Neymar. O atacante comentou com um emoji rindo.

O retorno de Neymar

Neymar rescindiu seu contrato com o Al-Hilal para retornar ao Santos. O jogador tentava a rescisão há alguns dias, mas ele precisou abrir mão de uma quantia de 65 milhões de dólares, ou seja, algo em torno de de R$ 385 milhões, para chegarem a um acordo.

No início da tarde desta terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo. Assim, a expectativa é que Neymar acabe sendo anunciado no site oficial do clube e nas redes sociais nos próximos dias, com um contrato até junho deste ano.

Início no Santos

O craque brasileiro foi revelado pelo Santos e fez a sua primeira partida como profissional em março de 2009. Em pouco mais de quatro anos com a camisa do Peixe, Neymar atuou em 225 partidas e marcou 136 gols. Assim, se tornou o maior artilheiro do clube após a era Pelé.