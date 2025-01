Neymar deixa Al-Hilal e abre portas para Salah no clube saudita

Com rescisão do brasileiro, clube saudita busca reforço de peso e mira o atacante egípcio, que deve deixar o Liverpool

A saída de Neymar do Al-Hilal pode abrir caminho para a chegada de Mohamed Salah ao clube saudita. Segundo o jornal britânico ‘Telegraph’, o Al-Hilal é o destino provável do atacante egípcio caso ele confirme sua saída do Liverpool. Salah, inclusive, já indicou em entrevista recente que esta será sua última temporada no clube, e seu contrato vai até junho de 2025, com uma possível renovação ainda distante.

A rescisão de Neymar com o Al-Hilal aumentou a capacidade financeira e o espaço no elenco do clube. Assim, o time está possibilitado de buscar a contratação de um jogador de peso como Salah. O egípcio, que já foi alvo de clubes como Al-Ahli e Al-Ittihad, tem sido um objetivo da Liga Saudita por algum tempo.