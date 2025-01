Monsoon x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio enfrenta o Monsoon no estádio do Vale, em Novo Hamburgo, às 22h (de Brasília), nesta quarta-feira (29), pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O Imortal ocupa a primeira colocação do Grupo A, com quatro pontos, e o estreante na Primeira Divisão do Estadual aparece em terceiro lugar do C, com três pontos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva pelo Premiere.