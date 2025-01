Mayk será preparado para o clássico Gre-Nal, e abre disputa na lateral-esquerda

Com ausência do titular, Pedrinho deve ser a posição contra o Monsoon, na quarta-feira (29) em jogo do Campeonato Gaúcho

Ausente do Grêmio devido a uma lesão muscular na coxa direita, o lateral-esquerdo Mayk vai ser preparado para retornar ao time gaúcho na semana do clássico Gre-Nal, pelo Campeonato Estadual. Jogo está marcado para o dia 08 de fevereiro, na Arena. Enquanto isso, quem segue brigando pela posição no time de Gustavo Quinteros são as crias da base: Viery, de 20 anos, e Pedro Gabriel, o Pedrinho, de 17.

