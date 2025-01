Maricá x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Únicos invictos do Carioca se enfrentam em São Januário, pela sexta rodada da Taça Guanabara; Cruz-Maltino pode roubar a liderança do caçula

Hora de duelo entre invictos no Campeonato Carioca! Únicos times que ainda não perderam na competição, Vasco e Maricá duelam nesta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela sexta rodada da Taça Guanabara. Apesar do duelo ser na casa vascaína, o mando de campo é do Maricá, que optou pela inversão. E há uma outra curiosidade acerca do confronto, aliás: será o primeiro encontro entre as equipes na história do futebol carioca. Afinal, esta é a primeira edição de Série A que o clube, fundado em 2017, disputa.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.