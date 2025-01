Manchester City x Club Brugge: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de decisão na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (29), o Manchester City vai para o tudo ou nada contra o Club Brugge, às 17h (de Brasília), no Etihad Stadium, e precisa da vitória em casa para buscar uma vaga nos playoffs do mata-mata da principal competição de clubes do planeta.

A fase de liga da Champions conta com 36 times. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Já os times que ficarem entre a nona e a 24ª posição vão para os playoffs, com jogos de ida e volta.

Como chega o Manchester City

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola faz uma péssima campanha na Champions e corre o risco de ser eliminado ainda na primeira fase. Isto porque, no momento, o City está na 25ª posição, com oito pontos em sete jogos, fora da zona de classificação para os playoffs do mata-mata. Além disso, a equipe vem de quatro rodadas consecutivas em vitória, com três derrotas e um empate.

Contudo, para conquistar a classificação para os playoffs, o City precisa apenas de uma vitória simples diante do Club Brugge. O empate, no entanto, elimina o clube inglês.