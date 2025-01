Lei do Mandante: Globo sofre revés judicial por ‘queda de braço’ contra clube

A Globo sofreu nova derrota judicial em disputa contra o Athletico pela MP do Mandante, nesta segunda-feira, 28. Isso porque a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná inocentou o Furacão das acusações feitas pela emissora referente aos direitos de transmissão da edição 2020 do Brasileirão. A decisão mantém, portanto, a determinação da 15ª Vara Cível de Curitiba.

O imbróglio entre as partes se iniciou através de divergências com a Medida Provisória 984/2020, conhecida como ‘Lei do Mandante’. A emissora acusou o Athletico de adotar uma postura desleal ao utilizar o MP para exibir duelos que eram de seus direitos e buscava indenização de R$ 2 milhões pelo caso.