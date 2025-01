Klopp, ídolo do Liverpool, acompanha partida do Bragantino pelo sub-17

Dessa forma, Klopp assistiu a um jogo da categoria de base do Massa Bruta no Centro de Formação de Atletas (CFA), CT do São Paulo em Cotia. A equipe enfrentou o Red Bull Salzburg pela Puma Cup.

Assim, ele foi visto na arquibancada ao lado do ex-atacante da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 2010, Mario Gomez. Ele atua como diretor técnico do projeto global da Red Bull. Além dele, o o ex-goleiro Júlio César, que atualmente é assistente de gestão do Braga, também estava junto.

Vale ressaltar que ainda nesta terça-feira, Klopp vai acompanhar a partida entre Bragantino e Palmeiras, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, às 19h30, no Allianz Parque.

Klopp teve uma passagem de sucesso no Liverpool, onde ficou por nove anos e fez história (conquistou Champions League e Premier League, entre outros títulos). Ele deixou o comando do clube inglês no fim da temporada 2023/24, ou seja, no meio do ano passado. Antes do ano acabar, portanto, aceitou o convite para gerenciar os clubes da Red Bull pelo mundo.

Klopp no Brasil

A ideia da visita de Klopp no país é conhecer um dos clubes da sua empresa. No entanto, ele não vai introduzir novas formas de trabalho de imediato. Assim, fará apenas uma observação no time, que está sob o comando de Fernando Seabra, e no departamento de futebol, entre outros. Klopp também deseja, portanto, se familiarizar com a cultura do futebol no Brasil.