Internacional progride em negociações pelo lateral-esquerdo Ramon

O Internacional está com tratativas encaminhadas para acertar a chegada do lateral-esquerdo Ramon, que tem passagens por Flamengo e Cuiabá. A diretoria do Colorado recebeu o aval do Olympiacos, da Grécia, por um empréstimo de uma temporada e os dois lados ainda tentam alcançar um consenso. Inicialmente, o clube europeu, que é o dono dos direitos econômicos do jogador, pretendia liberá-lo somente em definitivo. Apesar disso, as partes conversam para a inclusão de uma opção de comprar para finalizar a negociação.

O Inter se apoia no desejo de Ramon, pois o projeto lhe agradou e há uma preferência por fechar com o clube gaúcho no atual cenário. A decisão ocorreu depois de um encontro da diretoria do Colorado com os representantes do atleta em Porto Alegre, na tentativa de avançar na negociação. Vale ressaltar que segundo indícios, o time do Beira-Rio está na frente da disputa com outro clube brasileiro. Afinal, o Botafogo seria mais um interessado pelo jogador.