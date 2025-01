Inter de Milão x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Giuseppe Meazza, a Inter de Milão recebe o Monaco pela última rodada da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões. A Inter tem 16 pontos, está em quarto lugar e tem a vaga muito bem encaminhada para as oitavas de final. Mesmo com uma derrota, dificilmente sairá do Top 8, embora ainda corra algum risco de ser eliminada com um simples empate. O Monaco tem 13 pontos, ocupa a décima posição e já está garantido, no mínimo, na repescagem. No entanto, se vencer, deverá garantir a vaga direta às oitavas.

Este é um dos 18 duelos que acontecem ao mesmo tempo na competição, já que há muito em jogo. Afinal, os times que terminarem entre o 1º e o 8º lugares avançam diretamente para as oitavas de final. As equipes que ficarem entre 9º e 24º lugares disputarão uma repescagem (oito jogos) e os vencedores também avançarão para as oitavas. Já os times que terminarem entre 25º e 36º lugares serão eliminados.