Ídolo do Manchester United afirma que Amorim deixou Rashford sem clima

A confusão entre Ruben Amorim, técnico do United, e o atacante Rashford chegou até os ídolos do clube inglês. O ex-zagueiro Rio Ferdinand resolveu comentar a situação. Segundo ele, a declaração do treinador deixou o vestiário sem clima para o atleta criado no Manchester.

Ruben afirmou que preferiria o preparador de goleiros, Jorge Vital, de 63 anos, como opção para o segundo tempo em vez do atacante. Além disso, Rashford já recebeu sondagens para deixar o clube, incluindo uma proposta do Barcelona.