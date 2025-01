Girona x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida válida pela 8ª e última rodada da fase de liga da Champions 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Dia decisivo na Champions 2024/25. Nesta quarta-feira (29), Girona e Arsenal se enfrentam às 17h (de Brasília), no estádio Montilivi, na Catalunha, em partida válida pela 8ª e última rodada da fase de liga da maior competição de clubes do planeta. Os donos da casa já estão eliminados do torneio, enquanto os Gunners querem confirmar a vaga nas oitavas de final. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na Max (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Raphinha tem melhor temporada da carreira e supera Neymar em números

A fase de grupos da Champions conta com 36 times. Os oito primeiros avançam direto para as oitavas de final. Já os times que ficarem entre a nona e a 24ª posição vão para os playoffs, com jogos de ida e volta. Como chega o Girona Em sua primeira participação na história da Champions, o Girona não conseguiu repetir as grandes atuações da temporada 2023/24 e foi uma presa fácil para os adversários na competição. O time espanhol conquistou apenas três pontos em sete rodadas, sendo uma vitória e seis derrotas. Assim, a equipe já está eliminada e apenas cumpre tabela nesta última rodada. Além disso, o Girona terá o desfalque de Bryan Gil, suspenso.

Como chega o Arsenal Por outro lado, o Arsenal é uma das melhores equipes desta fase de liga da Champions e briga na parte de cima da tabela. O time londrino está na terceira posição, com 16 pontos, e está com a classificação praticamente confirmada nas oitavas de final. Isto porque a equipe tem três pontos de vantagem para o Aston Villa, primeiro fora do G-8, mas tem uma vantagem de sete gols no saldo. Contudo, os Gunners enfrentam uma série de desfalques para este último compromisso na fase de liga da Champions. Isto porque Gabriel Jesus, Bukayo Saka, Ben White e Tomiyasu seguem no departamento médico do clube e, novamente, são baixas confirmadas.