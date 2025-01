Fortaleza fecha maior patrocínio de sua história

O Fortaleza acertou com a Cassino.Bet como nova patrocinadora master do clube. O valor será de R$ 35 milhões ao ano, mais bônus por metas. Aliás, esse contrato marca o maior patrocínio da história do Tricolor de Aço e também do futebol cearense.

O acordo tem validade de dois anos. Anteriormente, o contrato do Leão do Pici era com a Novibet e se estendia até o final de 2024, com um valor aproximado de R$ 40 milhões. Mas o clube não quis estender o vínculo. O portal Diário do Nordeste publicou a informação.