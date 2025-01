Flamengo deve poupar jogadores em retorno ao Maracanã

Rubro-Negro enfrenta o Sampaio Corrêa na quinta-feira, pelo Carioca, e o Botafogo no domingo, pela Supercopa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Flamengo volta ao Maracanã após jogos pelo Nordeste e Brasília nesta quinta-feira (30), quando enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. No entanto, o técnico Filipe Luís deve poupar jogadores por causa do clássico diante do Botafogo, pela Supercopa, no domingo (2). A torcida, assim, não deve acompanhar todos os titulares em ação no meio de semana.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além da semana ser decisiva por causa do confronto de domingo que vale taça, o Flamengo avaliou que o tempo de recuperação entre os jogos é curto. A diferença entre o fim e o início das partidas é 64h30min, tempo inferior às 66 horas recomendadas no Regulamento Geral de Competições da CBF. A partida do Carioca começará às 21h30 de quinta, enquanto o clássico será às 16h de domingo no Mangueirão, em Belém.