Danilo irá reeditar dupla de sucesso com Alex Sandro no Flamengo

Lateral rescinde com a Juventus e é aguardado nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, para assinar com o Rubro-Negro e reencontrar velho conhecido / Crédito: Jogada 10

Após o triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, Alex Sandro relembrou a história de longa data que tem com Danilo, que deve assinar com o clube em breve. Assim, o lateral vive a expectativa de reviver a dupla de sucesso e títulos da época de Santos, Porto e Juventus e repetir o desempenho também com a camisa rubro-negra. “Ele já sabia mais ou menos da estrutura, mas sim, ele me pergunta. Até porque a gente conversa quase todos os dias. Recentemente eu estava em Turim no começo de janeiro, a gente bateu um papo, ele perguntou como que era a estrutura, como eram os jogadores, como era viver no Rio… Falei: “Está tudo maravilha. Tenho certeza que se um dia você jogar no Flamengo vai uma das melhores escolhas da sua vida”. Seria muito bom reencontrá-lo novamente no grupo. Vamos ver o que o futuro está guardando para ele”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O amigo, portanto, tem questionado sobre como é a estrutura e o elenco da equipe carioca, algo comum durante negociações e escolhas na sequência da carreira. Vale lembrar que Danilo e Alex Sandro têm uma parceria de nove anos e oito títulos em clubes. Ambos atuaram juntos pelo Santos, entre 2010 e 2011, Porto, entre 2012 e 2015, e na Velha Senhora, entre 2019 e 2024.

Títulos e amizade de longa data Com a camisa do Peixe, eles conquistaram o Campeonato Paulista e a Libertadores de 2011. Na sequência, em Portugal, foram campeões portugueses nas temporadas de 2011/12 e 2012/13. Além disso, pela Juve, ergueram as taças do Campeonato Italiano de 2019/2020; a Supercopa Italiana de 2020 e as Copas da Itália de 2021/21 e 2023/24. Na Seleção Brasileira, foram onze anos juntos. Danilo soma dois Superclássicos das Américas em 2011 e 2014, que o companheiro não tem. Alex Sandro, por sua vez, tem a Copa América de 2019 sozinho. Quando estiveram juntos, ficaram com a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

