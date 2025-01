Cruzeiro procura por Luís Castro, enquanto aguarda Renato Gaúcho

Antes mesmo de confirmar a demissão de Fernando Diniz, ocorrida na segunda-feira (27), a diretoria do Cruzeiro já sondava a possibilidade de contar com o técnico português, ex-Botafogo e sem clube desde que deixou o futebol da Arábia Saudita.

O Cruzeiro demitiu o técnico Fernando Diniz no primeiro mês da temporada após um início ruim e uma sequência de jogos sem vencer desde 2024. O clube já busca alternativas para o cargo, com Renato Gaúcho como principal nome, seguido de Luís Castro.

No entanto, Luís Castro tem vencimentos a receber do Al Nassr, da Arábia Saudita, até o meio de 2025. O português precisa ser convencido a aceitar propostas de outros clubes. Anteriormente, o Atlético-MG sondou sua contratação, mas o alto salário inviabilizou qualquer negociação. A informação sobre a procura do Cruzeiro pelo técnico é do portal ge.

Todavia, a prioridade do Cruzeiro é Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio no final de 2024. Ele recusou uma proposta do Vasco ainda no ano passado por entender que precisava de um tempo com a família. O CEO do clube, Alexandre Mattos, esteve na Toca da Raposa durante os treinos e acompanhou o elenco.

