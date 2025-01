Como é o vídeo com voz de Pelé que o Santos fez para convencer Neymar

O Santos está muito próximo de anunciar o retorno de Neymar. O ídolo deve voltar a Vila Belmiro por pelo menos seis meses, mas com a possibilidade de estender este vínculo. Para convencer o astro a assinar com o clube, a diretoria do Peixe utilizou um vídeo produzido com Inteligência Artificial para recriar a voz de Pelé e convencer o jogador a retornar.