Com retorno de Neymar, Santos ganha cerca de nove mil sócios em um dia

Animados com a volta do craque, torcedores ainda esgotaram o plano mais caro do clube, que custa R$ 149,90 por mês

Neymar ainda não reestreou pelo Santos, mas o retorno do jogador já começou a surtir efeito entre os torcedores do clube. Afinal, desde a saída do craque do Al-Hilal e a declaração do presidente Marcelo Teixeira confirmando a chegada do jogador, o clube ganhou cerca de nove mil novos sócios-torcedores.

Assim, o Peixe ultrapassou a marca de 57 mil associados. Além disso, nesta terça-feira (28), o clube atingiu o limite de adesões ao plano Black, o mais caro do programa, com custo de R$ 149,90 por mês. A informação é do portal ge.