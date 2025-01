Clube goiano ‘anuncia’ Neymar como reforço nas redes sociais

O Vila Nova anunciou a contratação do mais novo reforço para temporada: Neymar Júnior. A oficialização ocorreu na manhã desta terça-feira, 28, através de uma interação do clube com o astro nas redes sociais. Assim como a reportagem, os torcedores do Tigre também entraram na brincadeira do perfil oficial da equipe.

A brincadeira começou quando o perfil do Vila resgatou uma publicação antiga do jogador sobre sua chegada em Goiânia, em junho de 2011. O clube aproveitou as poucas horas do atacante livre no mercado, inclusive com malas prontas para voltar ao Brasil, para ‘anunciá-lo’.