Chegada de Danilo ao Rio causa revolta dos torcedores no aeroporto; entenda

A caminho do Flamengo, Danilo desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (28). No entanto, a chegada do zagueiro de 33 anos não foi bem vista pelos torcedores presentes no Aeroporto do Galeão. Isso porque, o jogador saiu e entrou na van sem ter contato com os flamenguistas, que foram recepcioná-lo. Após a situação, dois rubro-negros se revoltaram e criticaram a atitude do atleta.

“Isso é uma pouca vergonha que o jogador está fazendo, se escondendo da Nação, dando um drible na torcida. Tinham quatro torcedores aqui, ele tinha que dar explicação porque ele driblou a torcida. A gente veio festejar e apoiar. Isso aqui não é bagunça, isso aqui é Flamengo. Pouca vergonha que o Danilo fez “, disse um torcedor.