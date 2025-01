Campanha para quitar Neo Química Arena perde força após dois meses

Vaquinha para pagar o estádio do Corinthians já arrecadou R$ 35,8 milhões, mas ainda está longe do objetivo final de R$700 milhões

Para efeito de comparação, no primeiro mês, o Corinthians arrecadou R$ 33,7 milhões junto com a vaquinha. Já no mês seguinte, a arrecadação foi de R$ 2,1 milhões, sendo o saldo atual de R$ R$ 35,8 milhões. O montante é apenas 5,1% do objetivo total, que é de R$700 milhões que o Timão precisa pagar para a Caixa Econômica.

Entre as figuras que mais doaram para a campanha, estão nomes ilustres. O goleiro Cássio, que marcou seu nome na história do clube, ocupa a 15ª posição até o momento. Além disso, outro ídolo do Timão também aparece na lista. É o Emerson Sheik, no 30º lugar.

Com a intenção de fazer a campanha ganhar força, nesta terça-feira (28/01) começará a “Invasão Corinthiana nas Redes”. Os chamados ”embaixadores” da vaquinha utilizarão suas redes sociais para pedir doações. Participarão dessa ação o ex-jogador Neto, a apresentadora Sabrina Sato, a atriz Fernanda de Freitas, influenciadores digitais e outras personalidades.

O objetivo é fazer com que o torcedor se anime, como aconteceu no início da campanha, e as doações se tornem algo normal novamente. Aliás, vale ressaltar que a vaquinha tem apenas mais quatro meses de duração e pode não alcançar metade do objetivo se manter o ritmo atual.