Brest x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes já garantiram suas respectivas vagas nos playoffs, porém ainda sonham com as oitavas de final do torneio continental

A última rodada da primeira fase da Champions League 2024/25 promete fortes emoções em vários estádios pela Europa. Assim, Brest e Real Madrid medem forças no Stade Francis-Le Blé, na França, na tarde desta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília). Apenas um ponto separa as duas equipes, que já estão confirmadas nos playoffs, porém ainda sonham com as oitavas do torneio continental.

Dessa forma, a equipe francesa, atualmente, ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação, com 13 pontos, um à frente do time da capital espanhola, que está em 16º. As duas equipes tentam alcançar o G8 e, no momento, o Bayer Leverkusen é o oitavo colocado, com 13 pontos.