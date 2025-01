Brasileiro do Al-Jazira sonha com títulos das copas no Emirados Árabes

Com ajuda de Vinicius Mello, Al-Jazira está na semifinal de ambas as copas locais; jogador tem alta participação em gols desde que chegou / Crédito: Jogada 10

Com grande participação de um brasileiro, o Al-Jazira (EAU), é uma das quatro equipes que estão nas semifinais de ambas as copas locais. No último sábado (25) o “Orgulho de Abu Dhabi” venceu o Al Ain por 1 a 0 e disputará vaga na final da UAE President Cup contra o Sharjah. Já na Copa da Liga dos Emirados Árabes (Etisalat Cup), o Al-Jazira se garantiu na final após eliminar o mesmo Al Ain. Depois de perder o jogo de ida por 1 a 0, Vinicius Mello marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 3 a 2 de sua equipe, que se classificou para a semifinal nas penalidades. O adversário para a grande decisão será o Al Wasl, em março.

“Estamos mostrando que somos uma equipe competitiva e que temos condições de brigar por grandes conquistas na temporada”, disse o brasileiro. Adaptação no Al-Jazira foi rápida Há cerca de quatro meses no país árabe, Vinicius Mello rapidamente se consolidou em sua nova equipe. Já são quatro gols e quatro assistências em 11 partidas. Os bons números vêm em meio a adaptação de jogar em uma nova posição. Enquanto na Sérvia se destacou atuando de forma centralizada no ataque, onde marcou 11 gols em 22 jogos pelo Cukaricki, o atacante vem jogando aberto pela esquerda no setor ofensivo do time emiradense. “É uma posição nova para mim, então ainda estou me adaptando a maneira de jogar. Mas estou muito feliz que estou conseguindo ajudar a equipe e disposto a fazer o que for preciso para alcançar nossos objetivos”, revelou.