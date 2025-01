Botafogo x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Arquirrivais se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca

Dessa forma, ambas as equipes somam seis pontos, no momento, em cinco partidas disputadas. Nesse sentido, a diferença entre as duas equipes na classificação é por conta do número de vitórias. Os donos da casa estão na 6ª colocação, enquanto os comandados do técnico Mano Menezes ocupam a 8ª posição.

Fora do G4 do Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense buscam uma arrancada para garantir uma vaga nas semifinais da competição. Para isso, os arquirrivais se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, no primeiro clássico de 2025, pela 6ª rodada. No momento, a distância para o líder Maricá, recém promovido à primeira divisão, é de cinco pontos.

O confronto desta quarta-feira (29) terá a transmissão do canal SporTV e do Premiere.

Como chega o Botafogo

Após cinco rodadas com uma equipe alternativa, o Alvinegro colocará em campo pela primeira vez na temporada o elenco principal na disputa do Carioca. De olho na final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no próximo final de semana, o Glorioso quer dar ritmo de jogo ao time principal. O elenco teve as saídas de Luiz Henrique, Thiago Almada e do técnico Artur Jorge, assim como Gatito Fernández, Adryelson, Tchê Tchê e Eduardo. Bastos deve ser poupado, enquanto os reforços ainda não estarão em campo.

Como chega o Fluminense

Depois de utilizar os reservas no empate, sem gols, com o Madureira, o técnico Mano Menezes voltará com os titulares para o primeiro clássico do ano. Nesse sentido, a tendência é que o comandante repita a escalação que venceu a Portuguesa-RJ na semana passada, com a entrada de Thiago Silva. O Departamento Médico irá avaliar a condição de Jhon Arias, que teve um desconforto muscular, porém já treina com bola. Por outro lado, Paulo Henrique Ganso segue de fora em virtude de uma leve miocardite.

BOTAFOGO x FLUMINENSE

6ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 29/01/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Lucas Halter, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Allan (Danilo Barbosa); Savarino, Igor Jesus, Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Hércules e Lima; Keno, Kevin Serna e Germán Cano. Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Thiago Filemon Soares Pinto

VAR: Philip Georg Bennett