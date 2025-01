Botafogo toma decisão sobre Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk

Diretoria do Alvinegro avalia que elenco tem nomes suficientes e desiste de contratar volante do Shaktar Donetsk, da Ucrânia

O Botafogo desistiu da contratação de Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk. A direção encerrou a negociação por considerar que o setor de meio-campo tem jogadores suficientes para a temporada. Além disso, o Alvinegro acertou com Wendel, que vai se apresentar ao clube em junho. A informação é do “ge”.

Os ucranianos, aliás, pediam cerca de 15 milhões de euros (R$ 92 milhões na cotação atual) para negociar Marlon Gomes. O jogador gostou da ideia de retornar ao Brasil para ficar perto da família, mas o negócio, no momento, não vai mais acontecer.