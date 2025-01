Botafogo busca mais três reforços para o sistema ofensivo

Bitello, do Dínamo Moscou, é tratado como prioridade pela diretoria da SAF do Alvinegro, e Arthur Cabral, do Benfica, vira alvo / Crédito: Jogada 10

A um mês do fim da janela de transferências, o Botafogo priorizará a busca por atacantes na reta final do mercado da bola. A intenção do clube é contratar mais três reforços dos quais dois pontas e um centroavante. O principal nome da SAF é fechar um acordo com Bitello, do Dínamo Moscou. A informação inicial é do “ge”. O Botafogo teve a perda de vários jogadores do elenco principal. Diante disso, o clube projetou contratar oito nomes para repor as saídas dessa temporada. O Alvinegro soma, até o momento, quatro contratações: o goleiro Léo Linck, os zagueiros Jair Cunha e David Ricardo e o atacante Artur. O volante Wendel, aliás, chegará em junho.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora