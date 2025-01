Borussia Dortmund mira contratação do técnico Ralf Rangnick

Ainda de acordo com a emissora, Rangnick está inclinado a recusar a proposta do Borussia. Na Alemanha, ele já comandou equipes como Stuttgart, Schalke, Hoffenheim e RB Leipzig, entre outros.

Além disso, a ‘Sky Sports’ também aponta Sebastian Hoeness, técnico do Stuttgart, como outra opção. Mas, apenas no próximo verão europeu, em junho deste ano. Isto porque o treinador, de 42 anos, tem uma cláusula de rescisão entre 7 e 8 milhões de euros (R$ 43,4 e 49,6 milhões) e deve decidir seu futuro entre março e abril.

Atualmente, o Borussia Dortmund ocupa o 11º lugar no Campeonato Alemão, com 26 pontos. Ao mesmo tempo, o time vive uma sequência de cinco jogos sem vitória somando todas as competições.

