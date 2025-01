Bayern de Munique x Slovan Bratislava: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe da Alemanha ainda sonha com classificação direta para as oitavas de final, mas precisa fazer sua parte e secar rivais

O Bayern de Munique entra em campo nesta quarta-feira (29) pela última rodada da fase de grupos da Champions League. Após ser goleado pelo Feyenoord na rodada anterior, o time alemão chega pressionado por um bom resultado e enfrentará o Slovan Bratislava, vice-lanterna do grupo. A partida será no Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Como chega o Bayern de Munique

O Bayern ocupa atualmente a 15ª colocação, com 12 pontos. O time busca encerrar a fase de grupos entre os oito melhores, evitando a necessidade de disputar uma fase seletiva para chegar às oitavas de final. Harry Kane é a principal esperança de gols, em uma equipe que tenta conquistar o título novamente, algo que não acontece desde 2020.

Como chega o Slovan Bratislava

O Slovan acumula sete derrotas em sete partidas, com seis gols marcados e 24 sofridos. Apesar da campanha ruim, o time eslovaco sonha em encerrar sua participação de forma digna diante do Bayern. Para isso, aposta em Barseghyan e Strelec no ataque.

BAYERN DE MUNIQUE X SLOVAN

8ª rodada da Champions League

Data e horário: quarta-feira, 29/01/2025, às 17h (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

BAYERN: Neuer; Laimer, Eric Dier, Kim Mim-Jae, Raphaël Guerreiro; Kimmich, Pavlović; Stanišić, Musiala, Coman; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany

SLOVAN: Takáč; Zuberu, Wimmer, Kashia, Blackman; Savvidis, Bajrić; Mak, Tolić, Barseghyan; Strelec. Técnico: Vladimír Weiss