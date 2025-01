Barcelona x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela última rodada da fase de liga da Champions League nesta quarta-feira (29) / Crédito: Jogada 10

O Barcelona recebe a Atalanta nesta quarta-feira (29), às 17h (de Brasília), no Olímpico Lluís Companys, pela oitava e última rodada da fase de Liga da Champions League. Enquanto o time espanhol, na segunda posição da tabela, com 18 pontos, joga para cumprir tabela em casa, os italianos precisam vencer para garantir uma vaga direta nas oitavas de final da competição. Afinal, no momento, ocupam a sétima colocação, com 14 pontos. Confira as principais informações do confronto. Onde assistir A partida terá transmissão do serviço de streaming Max.

Como chega o Barcelona Já classificado para as oitavas de final da Champions League, o Barcelona entra em campo sem pressão em casa. Para o duelo, o técnico Hansi Flick não contará com Dani Olmo, que ficará afastado das atividades do time por aproximadamente duas semanas devido a uma lesão muscular. Além do meia espanhol, o goleiro Ter Stegen, o defensor Iñigo Martínez e o lateral Marc Bernal também estão no departamento médico.