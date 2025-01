Artur herda a 7 de Luiz Henrique no Botafogo: ‘Frio na barriga’

Atacante, ex-Palmeiras, é apresentado como o primeiro reforço do Botafogo para 2025. Saiba o que ele disse no Estádio Nilton Santos

A responsabilidade de Artur tornou-se ainda maior, nesta terça-feira (28), no Estádio Nilton Santos, durante a apresentação do novo atacante do Botafogo. Afinal, o reforço herdou a camisa 7 de Luiz Henrique, hoje, curiosamente, no Zenit, ex-clube da nova fera alvinegra. Mas o número não é só do Pantera Negra, astro do time campeão da Libertadores e do Brasileirão, em 2024. Antes dele, Jairzinho, Garrincha e Túlio Maravilha envergaram a mística.

“Foi um ‘sim’ do meu coração. Estou honrado e em casa. Muito satisfeito e ansioso. Senti um frio na barriga com esta camisa. Realizo um sonho de voltar ao Brasil defendendo um clube grande. Sempre acompanhei o Luiz. Tenho características parecidas, como de partir para cima e realizar mais assistências”, pontuou Artur, que teve uma mãozinha do volante Gregore para chegar ao Mais Tradicional. Os dois, juntos, defenderam o Bahia.